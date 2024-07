Horizon Stephen King difende Kevin Costner | Perché si dovrebbe gioire di un flop per un film non Marvel?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 luglio 2024) Lo scrittore di It e Shining si schiera dalla parte dipuntando il dito contro chi gioisce per ildi unoriginale, che non è un sequel dell'MCU. Dopo un debutto non troppo brillante al botteghino americano di: An America Saga,ha trovato un inaspettato alleato in. Il Re del Brivido ha espresso la sua solidarietà nei confronti del cineasta cogliendo al tempo stesso l'occasione per lanciare una frecciata in direzione delCinematic Universe. In un nuovo post su X,ha difeso: An American Saga - Chapter 1 da coloro che hanno esultato di fronte alle recensioni negative e al botteghino deludente scrivendo: "Schadenfreude significa 'trarre piacere dalla sfortuna di un altro'.