Giulia De Lellis e Tony Effe lei gli ha fatto una scenata da pazza al matrimonio di Cecilia e Ignazio? La segnalazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 luglio 2024)De, Andrea Damante &, gli ospiti Vip che (non) ti aspetti. Ha creato curiosità fra i fan la presenza alle nozze diRodriguez eMoser degli ex Damellis, probabilmente una delle (poche) coppie più amate e chiacchierate di Uomini e Donne, e quella del rapper romano, sulla cresta dell’onda in queste settimane per il singolo Sess0 e samba, in collaborazione con la cantante Gaia, anche lei “figlia” di Maria De Filippi. Non ci sarebbe nulla di strano e né di cui parlare se non fosse che la Dediversi giorni fa erano stati avvistati insieme al concerto di Geolier. Secondo Chi, il magazine che aveva riportato la notizia con tanto di foto, “la sintonia tra i due era evidente”. Flirt dunque in corso fra l’ex corteggiatrice di Pomezia e il cantante? I due finora non si sono esposti, né per confermare né per smentire, ma i fiori d’arancio dei due ex Vipponi hanno dato alla cronaca rosa un bel po’ di materiale! In uno dei video relativi alle nozze gli utenti hanno notato un dettaglio che non era afpassato inosservato.