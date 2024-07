FOTO | Stephanie McMahon tra il pubblico di Raw insieme alle figlie

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) Attualmentenon ha alcun ruolo operativo in WWE. La figlia dell’ex Chairman aveva lasciato i suoi incarichi quando il padre era tornato a capo del Cda nel corso del 2022. Come vi abbiamo riportato, Steph ha assistito all’episodio di SmackDown di venerdì seduta in prima fila al Madison Square Garden di New York. Ieri notte ha assistito anche alla puntata di Rawassiste anche a Raw Ieri notte Monday Night Raw è andato in scena dal TD Garden di Boston e tra ilè spuntata nuovamente. Steph, infatti, ha assistito allo show seduta in primatre. Ricordiamo che in occasione di WM 40 e del successivo Draft, era apparsa in tv dopo molti mesi di assenza.