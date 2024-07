Final Fantasy XIV | Dawntrail è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 2 luglio 2024) Oggi Square Enix ha pubblicato, la quinta espansione dell’acclamato MMORPGXIV Online, su Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Mac e Steam.XIV:ci invita ad attraversare il mare splendente fino ad arrivare al lontano continente di Tural, dove vivremo una nuova avventura in compagnia di volti nuovi e familiari. In questo nuovo orizzonte, poco a poco sveleremo il mistero della leggendaria città dorata.segna l’inizio di un nuovo capitolo diXIV, in cui il Warrior of Light si prepara ancora una volta a partire all’avventura. Andremo nel lontano continente di Tural ed esploreremo delle nuove aree, come la montagnosa regione di Urqopacha, le fitte foreste di Kozama’uka, le pianure desertiche di Shaaloani e molto altro ancora, mentre più persone si preparano a competere per il trono di Dawnservant.