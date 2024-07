Europei La scelta La principessa Sissi o Angeli? La tv del 2 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 2, su RaiUno alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Austria e Turchia, valida per gli Ottavi di finale degli. In diretta da Lipsia. Il pre-partita inizierà alle 20.30. RaiDue alle 21.20 proporrà “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti. Ritorna in onda il programma che racconta le realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “La– Serie Animata”. Il Granduca di Baviera ha due graziose figliole, Elena e. La prima è designata dalla zia, Imperatrice madre d’Austria, a diventare la sposa del giovane Imperatore Francesco Giuseppe. Questi non è troppo entusiasta degli armeggi materni e non vuole dare il proprio consenso ad occhi chiusi.