(Di martedì 2 luglio 2024) TABELLONE E RISULTATI AGGIORNATI LA CLASSIFICA MARCATORI AGGIORNATA LA PARTITA4-2-3-1 per l’Austria con Pentz tra i pali e Posch, Danso, Lienhart e Mwene davanti a lui. In mediana Seiwald accanto a Laimer. Baumgartner, Sabitzer e Schmid dietro all’unica punta Arnautovic. 4-2-3-1 anche per la Turchia. Linea a quattro con Muldur, Bardakci, Demiral e Kadioglu a difendere Gunok. In mezzo al campo accanto ad Ayhan non c’è Calhanoglu (squalificato) ma Yuksek. Dietro alla punta Yilmaz tridente di qualità formato da Yildiz, Guler e Kocku. Subito ritmi altissimi in avvio di primo tempo con la Turchia che trova il vantaggio dopo soli due minuti. Calcio d’angolo di Guler, incertezza tra Posch e il portiere Pentz e Demiral si avventa prima di tutti sul pallone ribadendo in rete per l’1-0 Turchia al 2?.