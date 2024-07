Diffidati Romania-Olanda | i calciatori a rischio squalifica per i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Si sta delineando il tabellone deididi Euro 2024. Mancano soltanto le ultime due sfide degli ottavi, a cominciare da quella tra, in programma martedì 2 luglio alle ore 18.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Appuntamento quasi storico per la Nazionale dei Carpazi, che torna a giocare una gara ad eliminazione diretta in un Europeo a 24 anni di distanza dalla prima, e ultima, volta. La selezione di Iordanescu ha vinto a sorpresa il Gruppo E a pari punti con Belgio e Slovacchia, entrambe già eliminate agli ottavi. L’ostacolo che dovranno affrontare Stanciu e compagni è però decisamente importante, perché l’nonostante abbia chiuso al terzo posto nel girone D è una Nazionale ricca di talento e che può dire la sua in una parte di tabellone favorevole.