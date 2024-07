Danni per maltempo e cause naturali a quota 6 miliardi nel 2023 | denuncia record dell’Ania

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) Nelin Italia ile lehanno provocato undi: oltre 6, come riporta il dossier(Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) presentato il 2 luglio. La presidente Maria Bianca Farina ha parlato di dinamiche“sempre più estreme, frequenti e distruttive, che mettono a rischio un numero sempre maggiore di persone e beni”. Ma si tratta, purtroppo, di una stima per difetto: la cifra è riferita unicamente a quanto pagato dall’industria assicurativa e non tiene conto dei beni non assicurati e del cosiddetto lucro cessante, ovvero i mancati incassi di cui imprenditori e lavoratori non hanno potuto beneficiare peralle strutture aziendali o ad infrastrutture pubbliche come ponti crollati e strade interrotte.