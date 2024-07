Cosmo a Sesto al Reghena mercoledì 3 luglio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 2 luglio 2024) ©elena di vincenzoTerminato il magico volo del tour nei club sold-out in tutta Italia,non ha perso tempo e ha annunciato il nuovo tour estivo Sulle ali del cavallo bianco, prodotto da DNA Concerti,in presentazione dell’omonimo nuovo disco uscito lo scorso 15 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy e 42Records. Dopo le prime date a Palermo, Rovereto, Pinamare, Ivrea, Pesaro e Legnano, il tour – pronto a travolgere la stagione estiva come un’onda indomabile di emozioni senza filtri – fa tappaal(PN)nell’ambito del Sexto ‘Nplugged. Un “qui ed ora” collettivo e liberatorio, dove la musica vince su tutto e crea speciali connessioni. Il cantautore di Ivrea, accompagnato da una band di quattro elementi, porterà sul palco i brani del nuovo albumSulle ali del cavallo bianco, tra cui il nuovo singolo estratto Gira che ti gira, oltre ai classici del suo repertorio riadattati per l’occasione.