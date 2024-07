Ancora temporali ma per il weekend torna il sole

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - Una vasta saccatura depressionaria si muove sull'Europa centro-orientale interessando anche il Mediterraneo dove porta aria più fresca e condizioni meteo instabili. Prossime ore con acquazzoni esparsi sull'Italia, specie sulle zone interne del Centro-Sud. Anche la giornata di mercoledì vedrà instabilità soprattutto al pomeriggio con fenomeni che localmente risulteranno anche intensi. In vista delpromontorio anticiclonico in rimonta e tempo che dovrebbe farsi più stabile in particolare sull'Italia centro-meridionale. Nel primo fine settimana di luglio infatti correnti più fresche in quota potrebbero riportare maltempo sulle regioni del Nord Italia conanche intensi. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che sul finire della prima decade di luglio mostrano un vasto campo di alta pressione in rimonta tra Mediterraneo ed Europa.