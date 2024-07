Yamal e Williams ballano e fanno ballare le difese | con la Spagna battono un record dopo l’altro|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) 2024-07-01 08:45:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ne sappiamo qualcosa noi dell’Italia: Laminee Nicosono i giocatori che, con Jamal Musiala della Germania, stanno esaltando maggiormente il pubblico di Euro 2024. Freschezza, gioventù, classe, rapidità, ma anche divertimento puro:, 2002, dell’Athletic Club di Bilbao, e, 2007, del Barcellona, quando non inventano giocate in camposu TikTok come tutti i ragazzini della loro età. Poi sfidano i terzini migliori d’Europa e li ridicolizzano, affidandosi alla loro grande tecnica. E alla fine della partita si concedono un carta forbici sasso, così, per gradire. El arbitro pita el final, humillan a Georgia y se ponen a jugar al piedra papel y tijera.