Wimbledon 2024 Sinner vince con Hanfmann al primo turno | ora con Berrettini per un eccezionale derby tricolore

(Di lunedì 1 luglio 2024) Londra, 1 luglio– Ci sarà uno splendidotutto italiano e ilnella storia del Torneo di, tra Jannike Matteo, al secondodel torneo londinese. L’altoatesino, numero uno al mondo, ha vinto questa sera il match d’esordio con Yannickper 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. Una partita impegnativa perche ha lottato e imposto il suo gioco contro il tedesco. La partita consi svolgerà domani alle 12.00. Foto Nitto ATP Finals Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .