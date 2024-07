Wimbledon 2024 fan in coda da sabato per l’ultimo ballo di Murray

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nonostante i problemi fisici che mettono a repentaglio la presenza di Andy, i tifosi britannici e non dello scozzese ci credono e non vogliono perdersi quello che potrebbe essere il suo ultimo. L’ex numero 1 al mondo, che su questi campi ha trionfato per due volte e vinto anche un oro olimpico a Londra 2012, deciderà nella giornata di lunedì se scendere in campo nel singolo mentre è più probabile il doppio assieme a suo fratello Jamie. Tutto questo non spaventa i fan, in fila daper accaparrarsi gli ambiti biglietti. “Emozionante” è l’aggettivo più pronunciato dai fan alla domanda sulle sensazioni provate per questo torneo e sull’ultima apparizione di, fan indaperdiSportFace.