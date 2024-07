TS – Il sogno di un ragazzino inglese

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) 2024-07-01 18:50:57 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: La Juventus ha ufficialmente detto addio a Iling, che insieme a Barrenechea è passato all’Aston Villa in Premier League. Insieme hanno condiviso il percorso di crescita dalla Primavera alla Next Gen e poi anche in Serie A. L’ha avuto più spazio in bianconero rispetto all’argentino, che ha passato l’ultima stagione in prestito al Frosinone. L’esterno ex Chelsea è stato ceduto per € 14 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni (qui tutti gli altri dettagli). E ci ha tenuto a salutare i bianconeri con una lettera pubblicata sui social. Iling saluta la Juve, il messaggio social “Juve, una storia di grande amore.