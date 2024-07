Treni all’Alta velocità serve un ‘tagliando’ Dopo ritardi e guasti c’è chi torna a scegliere l’aereo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ultimo guasto che ha costretto il Frecciarossa FR 9422 a fermarsi per circa tre ore alle porte di Roma con i passeggeri a bordo sotto il sole torrido e senza aria condizionata ripropone con forza il tema dell’aumentro deinella circolazione deisulle tratte ad Altain specie la Milano-Napoli. Non basta la competizione tra i due operatori dell’Altailtalia, FrecciaRossa (del gruppo FS) e Italo (gruppo MSC) per assicurare un efficiente servizio e un ottimale utilizzo della costosissima rete dell’Altatra Milano e Roma in particolare.15 anni di attività il Ministero dei Trasporti dovrebbe fare un “tagliando” al sistema AV per verificare le criticità che si stanno manifestando da tempo sulla rete e che interessano ie i disservizi del segmento dell’altae le conseguenze negative che esso provoca aipendolari e merci.