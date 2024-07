Territorio digitale end of waste | Le battaglie che bisogna vincere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) PRATO Fabia Romagnoli è vicepresidente di Confindustria Toscana Nord e presidente del Cda di Mariplast. Qual è l’attuale stato di salute di Prato, culla del tessile con un patrimonio culturale e produttivo unico nel panorama italiano ed europeo? "Prato vive, come tutto il manifatturiero, una fase di transizione su molti piani: ambientale, tecnologico, energetico. E per ciascuno di questi capitoli, inevitabilmente, si apre anche il tema dell’aggiornamento di competenze. Le transizioni sono complesse per definizione e nel caso di Prato si applicano a un settore come la moda estremamente sensibile anche a tutti i cambiamenti economici e sociali. Veniamo da anni che hanno visto scompensi di tutti i generi, con andamenti dei mercati fortemente altalenanti e catene del valore che necessitano di assestamento.