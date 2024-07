Sta per entrare in vigore il Regolamento Cloud per la Pubblica Amministrazione

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il percorso era stato tracciato sin da quando, a guidare il processo amministrativo, c’era il ministero per la Transizione digitale guidato da Vittorio Colao. Da quel momento in poi, ilper laè stato considerato un obiettivo fondamentale per l’innovazione digitale del Paese, un task da Pnrr che era impossibile fallire. Per questo motivo, anche con il cambio della guardia al governo e anche con l’eliminazione del ministero per la Transizione digitale a favore di un sottosegretario dedicato alla Presidenza del Consiglio, il processo è andato avanti e – dal prossimo 1° agosto 2024 – entrerà in. Si tratta quell’insieme di norme che armonizzeranno tutti i partner che saranno coinvolti nel maxi progetto delPA: i funzionari delle varie istituzioni italiane, infatti, potranno contare su servizi omogenei e i cosiddetti provider dovranno fornire delle garanzie e degli standard che li renderanno eleggibili, appunto, per le varie pubbliche amministrazioni del Paese.