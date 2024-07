Sean Austin prende le distanze da Austin Wolf | Ho girato con lui sono scioccato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 1 luglio 2024)è uno degli attori più attivi (in tutti i sensi) dell’industria cinematografica per adulti e la notizia del suo arresto ha sconvolto tutti, compresi molti suoi colleghi. Se da una parte però Albert Twink ha scatenato una polemica con le sue parole, dall’altraè stato più categorico usando frasi come “merita di marcire all’inferno”. “Dire che ho lavorato con questo essere umano disgustoso mi fa sentire fisicamente male!” – ha scrittosu Twitter – “completamentee incredulo che qualcuno possa mai fare cose così disgustose ai bambini. Francamente merita di marcire all’inferno per il trauma che ha inflitto a così tanti bambini”. Quando però qualcuno gli ha fatto notare che pure suo marito crea contenuti con ragazzi che sembrano minorenni,ha precisato: “Un conto è sembrare minorenni, un conto è avere dieci anni!“.