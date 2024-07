Roma la maxi truffa a chi voleva comprare casa | intascavano le caparre e ‘sparivano’ 252 le vittime

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sono finiti agli arresti domiciliari per il reato di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio. Due le persone raggiunte da ordinanza contenente misura cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale died eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale capitolino. Guardia di Finanza – repertorio – Ilcorrieredellacitta.comSi facevano consegnare la caparra per l’acquisto di immobili e poi procrastinavano fino a non arrivare mai alla formalizzazione della compravendita. Dalle indagini delle Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano diè emerso un sistemaldino che vedeva gli indagati irretire persone intenzionate all’acquisto di un immobile, con forme di pagamento rateizzato senza l’accensione di mutui ipotecari e a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato.