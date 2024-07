Orti sociali oltre l’amicizia Agricoltori speciali over 65 | Sono verdure meravigliose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Benvenuti agli. Ad accoglierci a Salviano è il presidente Mario Pozzi che, in una splendida mattinata primaverile, ci mostra le prelibatezze di questo luogo. Di buon mattino qui arrivano da tutta la città per coltivare insalata, carciofi, pomodori, zucche. Dipende dalla stagionalità, dice Pozzi, maprodotti molto buoni. E il sorriso sulla bocca dei coltivatori dimostra che quelle di Mario nonparole di circostanza. Fanno vedere con orgoglio i frutti del loro lavoro, fatto di impegno quotidiano. Cianche le donne, sia chiaro, e quando nell’orto c’è una signora, lo si vede dal tocco colorato, fiori e piante ordinate. Con noi anche le referenti del Comune, per un tour che ci immerge in questo fazzoletto di città, dove il tempo davvero sembra essersi fermato.