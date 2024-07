Operazione contro il Clan Contini | arresti perquisizioni e sequestri a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Blitzil: arrestati quattro soggetti dello stesso nucleo familiare, due dei quali già detenuti indiziati di associazione mafiosa Per delega del Procuratore della Repubblica di, si comunica che questa mattina la Squadra Mobile di, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria die lo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, 2 dei quali già detenuti per altra causa, in quanto ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di associazione mafiosa, minaccia, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, riciclaggio e auto riciclaggio, aggravati dall’art.