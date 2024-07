Omicidio Bozzoli Cassazione conferma ergastolo per nipote Giacomo Lui non si trova

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024) È statoa uccidere e a sbarazzarsi del corpo di suo zio Mario, l’imprenditore di Marcheno – nel Bresciano – svanito nel nulla l’8 ottobre 2015, quando aveva 52 anni, e di cui non è mai stata rita la salma. Dopo nove anni dall’inizio della vicenda, lahato oggi la condanna all’già stabilita nel primo e nel secondo grado di giudizio dalle corti di Brescia., 40 anni a luglio, in tutto questo tempo è sempre rimasto in libertà. Per i giudici gettò lo zio nel forno della fonderia di famiglia, di cui era titolare insieme al fratello Adelio (padre di). Oggi non era in aula a Roma a seguire l’udienza, ma – stando alle parole del padre – siva nella sua abitazione sul lago di Garda.