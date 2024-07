Nuova via per le merci Treno Prato-Livorno | L’interporto aiuterà anche l’ambiente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un Interporto al centro degli sviluppi intermodali e sostenibili su scala nazionale ed europea. E’ la strada su cui sta lavorando e investendodella Toscana Centrale che proprio in questi giorni ha visto l’ufficialità del collegamento intermodale, su piattaforma ferroviaria, per il trasportofrae il terminal Darsena Toscana di. Un collegamento che in termini di logistica può diventare strategicoa servizio del sistema economico della Toscana, in particolare dell’asse metropolitano, Firenze, Pistoia e Lucca. A parlare degli sviluppi del polo di Gonfienti e di tutto il settore logistica e trasporti è l’amministratore delegato deldella Toscana Centrale, Antonio Napolitano. "Penso che il settore dell’intermodalità e degli interporti abbia un futuro molto promettente, specialmente considerando l’evoluzione della normativa europea.