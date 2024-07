Nucleare 10 maxi bobine italiane a Caradache per Iter

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo due decenni di progettazione, produzione, fabbricazione e assemblaggio in tre continenti, lo storico progetto multinazionale(International Thermonuclear Experimental Reactor), il più grande progetto di ricerca sulla fusioneal mondo, celebra oggi il completamento e la consegna dei suoi enormi magneti toroidali 'TF coils'dal Giappone e dall'Europa. Si tratta dei magneti per la fusionepiù sofisticati, grandi e tecnologici al mondo che saranno posizionate all'interno del tokamak un gigantesco magnete superconduttore in gran parte realizzato alla Spezia da Asg Superconductors. Alla cerimonia, che si tiene a Cadarache (Francia) dove è in costruzione la centrale, hanno partecipato Masahito Moriyama, ministro giapponese dell'Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro italiano dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.