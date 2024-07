Milan | via al raduno l’8 luglio il 20 amichevole col Rapid Vienna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilriprenderà la propria attività aello lunedì 8, data delsotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. Sarà un gruppo che vedrà i membri della prima squadra, quelli non impegnati con le rispettive nazionali, lavorare a fianco dei giocatori che comporranno ilFuturo di Daniele Bonera, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C e che esordirà ufficialmente ad agosto nella Coppa Italia di Serie C. Per i rossoneri di Fonseca, invece, prevista un’in Austria contro il, in programma il 20alle 17.30 all’Allianz Stadion. Poi il volo per gli Stati Uniti e la partecipazione al Soccer Champions Tour con tre amichevoli, a cominciare da quella contro il Manchester City in programma domenica 28, a mezzanotte ora italiana, allo Yankee Stadium di New York.