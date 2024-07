Macron resta in gara respiro di sollievo delle Borse Le Pen? No è il debito che dovrebbe fare paura

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le recenti elezioni francesi hanno portato alla luce evidenti complessità tra politica e mercato finanziario. Contro i pronostici, leeuropee hanno reagito bene alla vittoria del partito di Le. Ma per capirne di più, Affaritaliani.it ha interpellato Alberto Tocchio, Head of European Equity and Thematics di Kairos Partners Sgr, il quale ci ha offerto una panoramicapossibili conseguenze economiche a lungo termine dell’attuale situazione politica in Francia. Segui su affaritaliani.it .