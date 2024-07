LIVE Sonego-Navone 6-4 7-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro conquista il secondo set al tie break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altra prima vincente di. 15-0 Prima vincente di. 19.44 Inizia il terzo set. 19.41si impone al tiendo anche ilset e portandosi così sul 2-0 con Mariano. 7-2! TIE-DOMINATO DALCHE VA SUL 2-0! 6-2 Prima vincente di. 5-2 Cerca di risalire. 5-1 Sbagliacon il dritto. 5-0 Altro errore di, scappa via. 4-0 Rovescio largo di. 3-0 Sbaglia con il dritto. 2-0 Lungo il rovescio di, mini-. 1-0 Prima vincente di. 6-6 Tiene il servizio, si va al tie-. 40-30 Rovescio di poco lungo di. 30-30 Lungo il dritto di. 15-30 Dritto in corridoio di