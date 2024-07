LIVE Paolini-Sorribes Tormo 7-5 0-0 Wimbledon 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Non passa il rovescio lungolinea diSET 15.42 Qualche fatica di troppo perche comunque si aggiudica il primo set con il punteggio di 7-5 in 55?. Troppi errori gratuiti commessi dalla numero 7 del mondo (22), che hanno di fatto allungato la durata del parziale. 7-5 SET! Scambio intenso, l’azzurra trova il varco con il rovescio per poi infilare l’avversaria con lo schiaffo al volo di dritto! 30-40 Altro errore gratuito commesso dall’azzurra con il dritto in risposta, c’è ancora una chance per conquistare il set. 15-40 Ancora incisiva con il rovescio, il back di rovescio disi ferma in rete. Due set point per l’azzurra. 15-30 Attacca con il rovescio, non passa lo slice difensivo dell’ispanica.