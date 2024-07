LIVE Paolini-Sorribes Tormo 5-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | la spagnola salva un set point

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-V Ottimo pallonetto difensivo diche poi va a segno con lo smash, breakper l’iberica. 40-40 Termina sul nastro il rovescio di, si va ai vantaggi. Molto fallosa l’azzurra in questo primo set. 40-30 Prima ad uscire vincente per l’azzurra. 30-30 Comanda il giocoche trova il varco con il dritto in diagonale. 15-30 A segno con il passante incrociato di rovescio l’ispanica. 15-15 Non passa il dritto di. 0-15 Termina in rete lo smash di, l’azzurra sembra un po’ confusa in questo momento. 5-5 GAME! Servizio e dritto a segno per la. 40-30 Secondo errore consecutivo con il rovescio dell’azzurra. 30-30 Ancora un errore in palleggio di, questa volta con il rovescio.