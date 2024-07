La carretta dell’arte al Sannazaro con Non ti pago

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 1 luglio 2024) NAPOLI – Sabato 22 giugno, tra un Renato Zero a Piazza Plebiscito e un Geolier allo stadio Maradona, ha comunque trionfato Eduardo portato in scena dalla compagnia “La” con la commedia “Non ti” La rappresentazione è avvenuta al teatro. La sala affollata da un pubblico attento e partecipe ha tributato agli attori calorosi applausi. Eccellenti le interpretazioni di tutti gli attori guidati dal regista Stefano Taiani che ha saputo dare agli interpreti una condotta recitativa libera ma non discordante l’originale del commediografo napoletano. Misurata e precisa l’interpretazione di Stefania Taiani, la moglie di Ferdinando Quagliuolo interpretato magistralmente da Stefano Taiani. Impeccabili nei propri ruoli Antonio Covino, un divertentissimo Aglietiello; Tonia Prevete, Erminia; Michele Longobardi, Mario Bertolini, La cameriera, Marilena Castaldo; all’esordio, Valeria D’Antonio nel ruolo di stella, Carmela, Giovanna Maglio, i simpaticissimi: GianLuca Covino e Marcello Luciano, rispettivamente interpreti di don Raffaele e dell’avvocato Strummillo al quale, l’attore ha dato dei connotati simpaticissimi.