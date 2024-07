Inter ricomincio da Bet… sson! Uscita ufficiale per Suning ma non solo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Betè la prima grande novità della nuovatargata Oaktree, che da questo momento in poi prende il posto diin tutto e per tutto. Il 1° luglio 2024 diventa automaticamente una data storica per il Club di Viale della Liberazione. E non c’entra il calciomercato MILANO – La notizia più attesa del giorno in casa nerazzurra non è la stessa delle altre società. L’aperturadella finestra estiva di calciomercato non fa rumore. Anzi, al momento è ancora tutto silenzioso. Al contrario, i movimenti si verificano fuori dal campo. Da oggi BetSport è il nuovo Official Main Partner dell’campione d’Italia. Una novità attesa da mesi ma non l’unica. BetSport prende il posto di Paramount+ anche nel ruolo di Official Jersey Front Partner sulla maglia dell’