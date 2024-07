Il Circo delle Meraviglie di Silvia Lisena | una vita in bilico su un sottile filo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Il” diha una copertina sognante, che fa pensare di trovarsi di fronte a un’opera immaginifica; anche il titolo evoca, appunto,, e la menzione altrasporta immediatamente in una realtà di gioco, di sfida, di stupore. Penso che l’autrice abbia scelto consapevolmente di creare un cortocircuito nella mente del lettore, che si trova poi davanti un oggetto diverso, profondamente ancorato alla realtà e dove la magia la si può trovare solo nella concretezza di un sentimento, l’amore, che in quest’opera spinge a dare il meglio di sé anche nelle situazioni più complesse e tragiche. Il romanzo è narrato in prima persona dalla protagonista Astrid, la quale incontra quello che probabilmente è il grande amore della suadurante uno spettacolo circense; Daniel è un acrobata, e delizia il pubblico e la stessa Astrid con la sua performance – «L’acrobata avanzò con passi precisi e lenti: era di media altezza, indossava soltanto un paio di pantaloni bianchi da tuta che creavano un perfetto contrasto con i capelli castani leggermente arruffati.