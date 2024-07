Hulk sopra la media grazie alla firma di Ang Lee

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)Canale 20 ore 21.05 Con Eric Bana, Jennifer Connelly. Regia di Ang Lee. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 18 minuti LA TRAMA Bruce Banner è un brillante scienziato che conduce esperimenti azzardati. Un' esposizione ai raggi gamma lo trasforma. Nei momenti di maggiore tensione e panico si trasforma in un mostro verde una vera macchina distruttrice. La sua trasformazione suscita l'interesse di un magnate che vuole sfruttarlo per un avveniristico progetto. Bruce Banner, in uno dei suoi momenti "tranquilli" è messo sotto chiave. Ma la prigionia lo manda in tilt e lo tramuta in gigante verde. Bruce-dà fuori e distrugge la prigione. Poi si dàmacchia. PERCHE' VEDERLO Perché il suo livello è decisamente superiore a quello dei soliti film sui super eroi (l'autore è sempre il solito, Stan Lee).