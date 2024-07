Highlights Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 3-6 6-3 Wimbledon 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Janniknon sbaglia all’esordio da numero 1 del mondo in uno Slam e batte al quarto set un ottimo Yannick. 6-3 6-4 3-6 6-3 il punteggio, in poco meno di tre ore di gioco, a favore dell’altoatesino che è riuscito a piegare il tedesco, autore di una prova sicuramente non da giocatore che naviga fuori dalla top 100.avanza al secondo turno dove andrà in scena un derby tutto italiano con Matteo Berrettini, uscito vincente dal match con Fucsovics oggi pomeriggio, in programma nella giornata di mercoledì. Ecco glidella sfida.6-3 6-4 3-6 6-3,) SportFace. .