Gorizia al via il progetto Anche le statue parlano… a Borgo Castello crocevia di popoli e di culture

(Di lunedì 1 luglio 2024)– Prende il via ufficialmente giovedì 4 luglio, a, illeparlano adie di”. L’appuntamento mira alla rigenerazione culturale, sociale e di animazione dele del suo patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, per aumentare l’attrattività turistica del “cuore” di, investendo sulla valorizzazione del patrimonio culturale, e per migliorare la qualità della vita all’interno di un contesto urbano più inclusivo e sostenibile. Illeparlano” nasce dall’idea che i Musei non vadano solo visti, maascoltati. Giovedì 4 luglio e giovedì 11 luglio (alle 15:15, alle 16:45 e ancora alle 18:15) gli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione, il cantautore Edoardo De Angelis e l’esperta Emanuela Uccello condurranno il pubblico alla scoperta delle affascinanti storie che ildiconserva.