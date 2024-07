F1 Ferrari reduce da un weekend di terrore Essere la quarta forza sia al Montmelò che a Spielberg è da incubo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Altro giro, altra delusione. Sia onesto anche ilsta meno obiettivo e più incallito. Puòdefinito “soddisfacente” il bilancio del Gran Premio d’Austria? Quello che avrebbe dovutoun quinto posto si è tramutato in un terzo grazie alla fortunosa circostanza dell’autoscontro fra Max Verstappen e Lando Norris. Sono dinamiche insite alla Formula 1, sia chiaro. Possono influire in maniera radicale sul risultato, ma non devono condizionarne l’analisi. Per lail fine settimana disi è tramutato in una sorta didi. A Charles Leclerc ne sono successe di tutti i colori, tanto che le sue peripezie hanno rischiato di sconfinare sia nello spettro dell’infrarosso, sia in quello dell’ultravioletto. Carlos Sainz ha agguantato un piazzamento superiore alle sue potenzialità, dinamica che va ritenuta un merito, ma non salva il bilancio della Scuderia di Maranello.