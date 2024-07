Euro 2024 programma partite oggi lunedì 1 luglio | orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildelledi, che nella giornata dipropone altri due match validi per gli ottavi di finale. Ad aprire le danze alle ore 18:00 saranno Francia e Belgio, con Mbappé e compagni chiamati a reagire dopo un girone non certo esaltante. Discorso analogo anche per i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, che per l’ennesima volta devono dimostrare di non essere solo una squadra talentuosa. Alle ore 21:00 invece spazio a Portogallo-Slovenia, partita sulla carta meno equilibrata ma comunque da prendere con le molle per i lusitani che sono reduci dalla clamorosa sconfitta con la Georgia nell’ultima partita del girone eliminatorio. La Slovenia avrà il vantaggio di non avere nulla da perdere contro Cristiano Ronaldo e compagni.