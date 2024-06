Esperto Google Ads | di cosa si occupa e come sceglierne uno valido

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 1 luglio 2024)Ads è senza alcun dubbio uno degli strumenti pubblicitari più potenti e versatili per le aziende di ogni dimensione. Tuttavia, per sfruttare il potenziale diAds, ottimizzare il rendimento e non sprecare budget è essenziale affidarsi a unAds. UnAds è un professionista altamente qualificato che possiede le competenze necessarie per creare, gestire e ottimizzare campagne pubblicitarie efficaci su questa piattaforma. Abbiamo scritto questo articolo insieme a Luigi Virginio,Ads con oltre 9 anni di esperienza nel settore, docente all’interno di corsi e master universitari e vincitore dell’Adworld 2023. Luigi ha aiutato numerose aziende ad ottenere risultati migliori attraverso la pubblicità su, lavorando al loro fianco per migliorare significativamente le loro metriche pubblicitarie,il tasso di click-through (CTR), il costo per clic (CPC) e il ritorno sull’investimento (ROI) e il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS).