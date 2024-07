Eligio della polemica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pubblichiamo un brano, rielaborato appositamente per il Foglio, tratto dal nuovo libro di Giorgio Caravale, A suon di polemiche. Eresia e controversia dottrinale nella crisi rsa del Cinquecento (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2024, pp. 270, euro 24). Il libro esce in una nuova collana diretta da Caravale, dedicata a Culture e rni in età moderna, insieme al primo titolocollana stessa: Michele Camaioni, Il governo dei pulpiti. Predicatori, potere e pubblico nell’Italiaprima età moderna. Il Cinquecento è stato il secolo delle fratture, l’età in cui la millenaria unitàcristianità è andata in frantumi, il momento in cui nuove confessioni rse si sono affacciate prepotentemente sulla scena europea costringendo le altre a rinegoziare i propri confini dottrinali.