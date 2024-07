Dumfries tra i titolari Koeman conferma | Sceglierò i migliori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Denzelha avuto problemi negli scorsi giorni e ha saltato anche l’ultima partita dell’Olanda contro l’Austria. Il giocatore però è pronto a rientrare, Ronaldcommenta così gli ottavi di finale su Nos. OTTAVI DI FINALE – Denzelnon ha avuto una stagione facilissima a livello fisico. Dalla trasferta di Napoli di inizio dicembre il giocatore ha avuto diverse ricadute a livello muscolare e non è riuscito mai a tornare al 100%. Anche in questi Europei l’esterno dell’Inter ha saltato una partita, precisamente quella tra Olanda e Austria finita 3-2 per gli avversari.ha recuperato in extremis dai suoi problemi al tendine del ginocchio e dovrebbe tornare tra inella partita che vale gli ottavi di finale contro la Romania.