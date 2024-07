Definì cronista un pseudo-giornalista il boss psicologo ripete le accuse in aula

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mondragone. Sotto processo per diffamazione, l’exdella camorra casertana Augusto La Torre, in carcere dal 1996, ha ripetuto inalche lo aveva querelato le stesseche lo avevano portato all’incriminazione, in particolare di essere “un”, con l’aggiunta in udienza della parola “pennivendolo“, e di “volere la scorta“. È accaduto all’udienza del processo che si sta celebrando al Tribunale di Ivrea, dove La Torre ha preso la parola dopo che era stato esaminato ildi “Cronache di”, Giuseppe Tallino, colui che ha presentato querela. Tallino ha risposto alle domande del PM ricostruendo i fatti, avvenuti nel 2018, quando La Torre, in passato capo dell’omonimo clan camorristico operante nel Casertano in particolare nel comune litoraneo di Mondragone, condannato per decine di omicidi tra cui da ultimo la strage di Pescopagano del 1990 (sei persone morte e otto feriti), attaccò durante un’intervista ad un sito web proprio Tallino per un articolo che secondo la Torre non corrispondeva al vero.