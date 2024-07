Conte con una Nazionale mediocre arrivò ai rigori con la Germania Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024), con unaaicon la. Lo scrive il quotidianocon Pietro Senaldi. Scrive di Spalletti: A sentirlo parlare, in queste tre settimane di avventura tedesca all’Europeo, ricordava Joe Biden nel confronto con Donald Trump, con la differenza che Luciano Spalletti si è fatto male da solo; e se si riascoltasse, lo capirebbe anche lui. Del suo eloquio non si intendeva nulla, trasparivano solo una gran confusione e tanta incertezza. Poi ieri una cosa chiara l’ha detta: «Non me ne vado, non scendo di sella». Sarebbe forse allora opportuno che qualcuno gli levasse il cavallo di sotto, perché ha dimostrato di non sapere cosa farsene. Lo sorregge il presidente della Federazione Calcio, Gabriele Gravina, ma solo perché, se lo cacciasse, dovrebbe poi andarsene pure lui, che lo ha assunto dopo aver, nell’ordine, salvato, disgustato e perso Roberto Mancini.