Chi è Naska il rapper Diego Caterbetti

(Di lunedì 1 luglio 2024)è il nome d’arte died è unfinito al centro dell’attenzione – oltre alla sua musica – per uno scontro avuto con Fedez e per un botta e risposta che ha catalizzato l’interesse sui social (e non solo). Ecco cosa è successo e chi è il cantante., chi è ile cosa è successo con Fedezè nato a Loreto, nelle Marche, il 15 luglio 1997. Fin da quando frequenta le scuole superiori si appassiona e avvicina al mondo della musica, trasferendosi poi a Milano per avvicinarsi sempre di più all’ambiente. Dopo aver utilizzato YouTube per pubblicare i suoi primi pezzi, ha esordito nel 2015 con il suo Ep “The Purge”. Tra il 2017 e il 2018 inizia a rilasciare diversi singoli, grazie all’etichetta di Jake La Furia fino al passaggio nel sound pop punk iniziato ufficialmente nel 2020.