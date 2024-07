Chi è Davide Rossi figlio di Vasco

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024), un cognome comune se non fosse che è lo stesso del rocker di Zocca,. L’artista di Vivere, e di tanti altri successi indimenticabili, è infatti il papà di questo ragazzo biondo con gli occhi blu che ha conosciuto dopo la nascita. È stato un test del DNA a stabilire la paternità e, da quel momento, non si sono mai lasciati. Di lui si era molto parlato nel 2018, quando aveva preso parte all’edizione di quell’anno di Temptation Island Vip. Chi èIlmaggiore diha alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo. È infatti un attore e ha all’attivo svariati ruoli. Nel 2003 il suo esordio al cinema con Il posto dell’anima, con l’ultima pellicola nel 2008, Albakiara. I ruoli in televisione invece si sono limitati al biennio 2006-2007, con Lo zio d’America 2 e Provaci ancora prof 2.