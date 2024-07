Akelius un’app per apprendere le lingue | il 90% di chi la usa impara l’italiano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unicef e Fondazione Ismu Ets pubblicano oggi il rapporto “L’implementazione della piattaforma digitale: risultati, impatto e sostenibilità” per documentare i risultati raggiunti con l’Appin Italia.è la piattaforma innovativa che rende l’apprendimento delleun’esperienza divertente e interattiva. Adottata in 13 Paesi grazie alla collaborazione tra l’Unicef e la Fondazione, l’App offre lezioni, giochi ed esercizi di ascolto, lettura, scrittura e comprensione orale, adattandosi ai diversi livelli di competenza degli studenti, trasformando l’apprendimento in un’avventura coinvolgente e personalizzata. In Italia, introdotta dall’Unicef nel 2021, ha l’obiettivo di supportare gli alunni con background migratorio nell’apprendimento delcome seconda lingua (ITA L2), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito.