Vallecamonica precipita in un dirupo al passo Miller | morto escursionista

(Di domenica 30 giugno 2024) Brescia, 30 giugno 2024 – Tragedia sulle montagne bresciane. Èl’caduto questa mattina attorno alle 10.20 in unlungo il, nel comune di Sonico in. L’uomo, appartenente a una comitiva di Mantova, erato in un canalone durante un’escursione. Dopo aver dato l’allarme, sono iniziate subito le ricerche per recuperarlo: sul posto, oltre all'elisoccorso di Sondrio, è intervenuto il personale del Soccorso alpino del Cnsas e della Guardia di Finanza. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Breno. Il corpo senza vita dell’è stato ritrovato dopo oltre quattro ore e mezza di ricerche. La situazione era apparsa fin da subito disperata e anche per la macchina dei soccorsi le operazioni sono state tutt'altro che semplici.