Pistoia-Abetone Terrasi e Giomi vincono e conquistano il titolo italiano sulla 50 chilometri

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – E’ stata una 47esima edizione dellaUltramarathon all’ìnsegna del Tricolore. Per la terza volta nella sua lunga storia, infatti, la gara internazionale organizzata dalla Ascd Silvano Fedi, ha assegnato i titoli di campioneFidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) di 50 km su strada. A indossare la maglia tricolore di campione d’Italia 2024 sono stati Alessioe Sarah. Tra gli uomini(Parco Alpi Apuane) ha vinto in 3h35’38” davanti a Simone Pessina (Bergamo Stars Atletica) in 3h:40’05”. Tra le donne,(Cus Pro patria Milano) ha vinto in 4h06’24” davanti a Federica Moroni (Dinamo Sport) in 4h12’26”., le foto della partenza Sono stati 800 gli appassionati che si sono spinti a coprire tutti i massacranti 50 km che dai soli 65 metri sul livello del mare della zona di partenza, la piazza del duomo di, conducono ai 1.