Notte di fuoco per gli Azzurri confronto duro con Spalletti | cosa si sono detti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Lascorsa, nell’angolo più remoto del ritiro di Iserlohn, è andata in scena una delle pagine più tese della recente storia della Nazionale italiana. Dopo l’ennesima sconfitta, glisembravano sfilare verso il pullman con una freddezza che gelava il sangue. Indifferenza sui volti, quasi fossero vittime di un’ingiustizia cosmica piuttosto che protagonisti di una disfatta calcistica. Tra i pochi a rompere il silenzio glaciale, Donnarumma, con Cristante e Darmian al suo fianco, ha cercato di dare voce al dolore di una squadra in frantumi. Ma al di là delle apparenze, dentro quegli animi si stavano già aprendo crepe profonde. La necessità di unsi è fatta spazio tra l’orgoglio ferito e la delusione cocente. In una riunione serrata, giocatori e allenatore sifinalmentetutto quello che era rimasto taciuto troppo a lungo.