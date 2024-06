LIVE Moto3 GP Olanda 2024 in DIRETTA | bagarre totale a pochi giri dalla fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 19/20 Sta succedendo di tutto! Lunetta gira come Veijer ed è sesto. Alonso subisce il sorpasso di Ortolà e Munoz. Ma il colombiano non ci sta e lo ripassa. Adesso è terzo Giro 18/20 Veijer se ne vaaaaaaa! Adesso la distanza è di quasi un secondo rispetto a un monumentale Alonso. Assen è una bolgia Giro 18/20 Veijer gira a 1:40.903. E’ partito l’olandese. Il distacco con Alonso è di +0.674 Giro 17/20 Attenzione perché adesso Veijer si deve superare per resistere al colombiano. Il padrone di casa cerca di strappare. Al momento il gap tra i due è di mezzo secondo. Momento topico della gara Giro 17/20 blitz di Alonso!!!!!!!!!!!!! Il leader del Mondiale adesso è terzo e mette nel mirino Veijer Giro 16/20 Luca Lunetta passa Nepa e Holgado, adesso è in top 10.