F1 il fine settimana disastroso della Ferrari a Spielberg | quarta forza costante il podio è solo un brodino

(Di domenica 30 giugno 2024) Dispersa in Canada,in Spagna e Austria nonostante gli sviluppi introdotti al Montmelò. Un quadro non esaltante per la, che si è tolta perlomeno la magra soddisfazione di tornare fortunosamente sul(per la prima volta dopo Montecarlo) con Carlos Sainz grazie all’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris nella lotta per la vittoria. Weekend da incubo nello specifico per Charles Leclerc, addirittura fuori dalla zona punti in gara dopo un contatto con la McLaren di Oscar Piastri in partenza che lo ha costretto a fermarsi ai box dopo un giro per sostituire l’ala anteriore danneggiata. Il monegascoRossa ha vissuto dunque un pomeriggio tutto in salita, subendo anche il doppiaggio dei leader e chiudendo 11° in un GP che a posteriori avrebbe potuto regalargli un risultato di prestigio.